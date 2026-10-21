पुलिस स्मृति दिवस पर अलीगढ़ में 154 बलिदानियों को श्रद्धांजलि, यूपी के छह जवानों ने दिया था सर्वोच्च बलिदान

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। वर्दी की जिम्मेदारी निभाते हुए जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों का बलिदान पुलिस बल के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। देशभर में पिछले एक वर्ष के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए 154 पुलिसकर्मियों ने प्राण न्यौछावर किए। इनमें उत्तर प्रदेश के छह पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइन में इन वीरों को श्रद्धांजलि देकर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। पुलिस अधिकारियों ने दी सलामी पुलिस उपमहानिरीक्षक अलीगढ़ रेंज प्रभाकर चौधरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने शहीद पुलिसकर्मियों को सलामी दी। इस दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य, साहस और देश के प्रति समर्पण की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

एक सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 तक बलिदान देने वाले उत्तर प्रदेश के छह पुलिसकर्मियों में उपनिरीक्षक मोहित कुमार, उपनिरीक्षक सत्यभान सिंह, आरक्षी अशोक कुमार, आरक्षी प्रदीप कुमार, फायर सर्विस चालक तीरथपाल और फायरमैन आरक्षी रोहित यादव शामिल हैं।