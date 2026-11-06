दीपावली पर इलेक्ट्रिक बसों से दिल्ली-नोएडा यात्रा होगी आसान, अलीगढ़ से विशेष तैयारी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। परिवहन निगम ने दीपावली व छठ पर दिल्ली, नोएडा व गाजियाबाद से यात्रियों को उनके गंतत्व तक पहुंचाने के लिए तैयारी कर ली है। 30 इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली और नोएडा के मार्ग पर चलाया जाएगा। रोडवेज की अधिकांश बसों को आन रोड कर दिया गया है।

चालक-परिचालकों को तीन दिन तक विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। सभी बसों में सीटों, खिड़कियों, फर्स्ट एड किट और अग्निशमन यंत्रों को सही तरीके से रखने को कहा गया है।

100 बसों को भेजा गया कौशांबी-आनंद विहार क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि दीपावली को लेकर एआरएम और डिपो प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। डिपो के अधिकांश बसों को आन रोड कर दिया गया है। अभी दिल्ली की तरफ से आने वाले लोगों की संख्या अधिक है। 100 बसों को दिल्ली के आनंद विहार और गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे पर भेजा गया है।

संबंधित एआरएम के निर्देशन में बसें संचालित की जाएगी। अभी नोएडा से भी आने वालों की संख्या अधिक है। एसी इलेक्ट्रिक बसों को भी इस मार्ग पर चलाया जाएगा। ताकि यात्रियों को आरामदायक सफर का एहसास हो। इन वाहनों के चार्जिंग के लिए उचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं।