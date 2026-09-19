अलीगढ़ के इंडिया बार में दबंगों का तांडव, पुलिस के सामने स्टाफ पर लाठी-डंडों से हमला

जारगण संवाददाता, अलीगढ़। Aligarh News: गांधीपार्क बस स्टैंड के पास स्थित इंडिया बार में शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे जबरन घुसने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ दबंगों ने बार में प्रवेश करने की कोशिश की। स्टाफ के मना करने पर आरोपितों ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसे बचाने पहुंचे होटल स्टाफ पर भी लाठी-डंडों से हमला किया गया।

पुलिस के सामने बार के बाहर दबंगों का तांडव, लाठी-डंडों से स्टाफ को पीटा बताया गया है कि इसी दौरान वहां से गुजर रही पुलिस की गाड़ी के सामने भी आरोपितों ने हंगामा जारी रखा। होटल स्टाफ ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि दबंग पुलिस के सामने भी मारपीट और हुड़दंग करते रहे। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हंगामा करने वाले कई लोगों को थाने ले गई।