जागरण संवाददाता, अलीगढ़। देश की रक्षा करते हुए बलिदान हुए जवान का परिवार अकेला नहीं है। यह भरोसा सारसौल में हुई एक शादी में सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने फिर कायम किया।

बलिदानी ओमप्रकाश की बेटी विनीता की शादी में सीआरपीएफ के जवान मेहमान बनकर नहीं, बल्कि घर के सदस्यों की तरह शामिल हुए। किसी ने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी तो किसी ने भाई बनकर शादी की रस्में निभाईं। दुल्हन को चादर पर उठाकर स्टेज तक पहुंचाने की रस्म भी जवानों ने पूरी की।

सारसौल निवासी ओमप्रकाश सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन में तैनात थे।

10 नवंबर 2010 को जम्मू-कश्मीर के बारामूला में ड्यूटी के दौरान वह बलिदान हो गए थे। परिवार में चार बेटियां और एक बेटा है। दूसरे नंबर की बेटी विनीता की शादी 24 नवंबर को लोटस गार्डन गेस्ट हाउस में हुई। इस मौके पर सीआरपीएफ की 104वीं बटालियन के कमांडेंट अमित कुमार, सहायक सेनानायक नवीन कुमार भारती समेत अधिकारी और जवान पहुंचे। जवानों ने शादी की रस्मों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।