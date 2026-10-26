अलीगढ़ के रेस्टोरेंट में बिल को लेकर बवाल: मैनेजर पर फेंका ऑर्डर, कर्मचारियों से मारपीट और पथराव

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दूर का तंदूर रेस्टोरेंट में खाने के ऑर्डर को लेकर जमकर बवाल हुआ। ग्राहक ने पहले बिलिंग मैनेजर पर आर्डर फेंकने के बाद गाली-गलौच और मारपीट की। बाद में अपने दो-तीन साथियों को बुलाकर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों पर पथराव किया और सामान में तोड़फोड़ की। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मैनेजर समेत कर्मचारियों को चोटें आई हैं ।

ग्राहक ने पहले बिलिंग मैनेजर पर ऑर्डर फेंक रेस्टोरेंट के कुलदीप विहार निवासी बिलिंग मैनेजर पंकज आर्या के अनुसार 24 अक्टूबर की रात करीब आठ बजे मनीष नाम का ग्राहक आर्डर में समस्या होने की बात कहकर दोबारा रेस्टोरेंट पहुंचा था। उन्होंने समस्या सुनकर उसका समाधान कर दिया, लेकिन आरोप है कि शराब के नशे में होने के कारण मनीष ने ऑर्डर उन पर फेंक दिया।