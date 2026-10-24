अलीगढ़ एसएसपी की कार्रवाई: रेप पीड़िता की शिकायत न सुनने पर गिरी गाज, इंस्पेक्टर सहित 2 लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। छर्रा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार योगी और कस्बा चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार को अलग-अलग मामलों में एसएसपी नीरज जादौन ने लाइन हाजिर कर दिया है। इंस्पेक्टर पर दुष्कर्म की शिकायत के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप है, जबकि चौकी प्रभारी पर एटीएम से छेड़छाड़ के मामले की जांच के दौरान भाजपा विधायक रवींद्र पाल सिंह के फार्महाउस के चौकीदार को हिरासत में लेने और विधायक से विवाद होने का मामला सामने आया है।

छर्रा क्षेत्र में 15 अगस्त के आसपास एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की शिकायत सामने आई थी। आरोप है कि किशोरी की मां जिस घर में काम करती थी, वहीं उसके साथ घटना हुई। पीड़िता ने छर्रा थाने पहुंचकर शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं होने का आरोप है। इसके बाद वह एसएसपी कार्यालय पहुंची और प्रार्थना पत्र दिया। वहां से कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं होने की बात कही गई है।