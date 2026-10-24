यूपी के अलीगढ़ मंडल में 48000 क्विंटल रबी बीज बंटेगा: किसानों को 50% सब्सिडी, जल्दी करें बुकिंग

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रबी सीजन की दलहन, तिलहन, गेहूं और जौ की फसलों के लिए बीज प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग जारी है। सामान्य बीज वितरण में 50 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। बीज लेने के दौरान सिर्फ 50 प्रतिशत मूल्य का ही भुगतान कराना होगा।

कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in पर बुकिंग करा सकते है। मंडल के चारों जिलों में 48 हजार कुंतल बीज बाजार से मूल्य पर उपलब्ध है। राजकीय बीज भंडारों पर 50 प्रतिशत छूट व निश्शुल्क मिल रहा बीज संयुक्त कृषि निदेशक श्रवण कुमार ने बताया कि सरसों की मिनीकिट दो किलोग्राम में, चना 16 किलोग्राम, मटर 20 किलोग्राम व मसूर की आठ किलोग्राम में पैकिंग की गई है। यह पैकिंग 0.2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोआई के लिए पर्याप्त है। लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने पर ई-लाटरी से चयनित किसानों को यह बीज मिल सकेगा।