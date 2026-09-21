शादी से मना करने पर होटल में बुलाई युवती: गला दबाकर मारने की कोशिश, अलीगढ़ में 3 दिन वेंटिलेटर पर रही लड़की

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। Aligarh News: शादी से इनकार करने पर एक युवती को होटल में बुलाकर गला घोंटकर हत्या की कोशिश की गई। गंभीर हालत में युवती को जीवन ज्योति अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां वह तीन दिन वेंटिलेटर पर रही। पीड़िता की मां की तहरीर पर बन्नादेवी थाने में तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लोधा क्षेत्र के ताजपुर रसूलपुर निवासी महिला के अनुसार गांव का ही सुमित काफी समय से उनकी बेटी को रास्ते में आते-जाते परेशान करता था। फोन पर भी बात करने का प्रयास करता था। युवती ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो वह अलग-अलग नंबरों से फोन करने लगा।

आरोप है कि सुमित युवती की फोटो उसके स्वजन को दिखाने की धमकी भी देता था। आरोप है कि 30 अगस्त को सुमित ने फोन कर युवती को अलीगढ़ स्थित हेवेन होटल बुलाया। उसने युवती से अपनी होने वाली पत्नी से मिलवाने की बात कही थी। होटल पहुंचने पर उसने युवती पर शादी करने के लिए दबाव बनाया।