AMU वीमेंस कालेज में होगा कड़ा मुकाबला, अध्यक्ष पद पर आए छह दावेदार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एएमयू के वीमेंस कालेज में होने जा रहे छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए छह, उपाध्यक्ष के लिए चार, सचिव पद के लिए पांच मैदान में हैं। कैबिनेट सदस्य के लिए 18 प्रत्याशियों को पात्र घोषित हुए है। वहीं चार प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष पद के लिए आयशा जमाल, ताहूरा शकील, अनम रियाज, तमन्ना मुजफ्फर, मरियम नाज और रुकैया खान चुनाव मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद पर आयशा खान, सानिया सिराज, मरयम फातिमा और शमा फातमा को पात्र घोषित किया गया है। सचिव पद के लिए जोया रहमान, मरयम जान, सानिया खान, रोकैया खातून और जैनब के नाम शामिल हैं।

वहीं नामाकंन पत्र रद में अध्यक्ष पद पर फलक नाज, उपाध्यक्ष पद पर महसूमा और कैबिनेट सदस्य पद पर नाजिश जावेद, अरनी शर्मा व उरूज फातिमा को अपात्र घोषित किया गया है। इनमें उम्र संबंधी नियम और शैक्षणिक बकाया व 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के नियमों का उल्लंघन सामने आया है।