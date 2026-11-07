AMU छात्रसंघ चुनाव: 8 साल बाद हुए इलेक्शन में नौमान बने अध्यक्ष; नशरा ने पहली महिला उपाध्यक्ष बन रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आठ साल बाद छात्रसंघ चुनाव में मो. नौमान अशरफ अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वह पीएचडी कर रहे हैं। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी यहीं से की थी। बीएएलएलबी की छात्रा नशरा नईम एएमयू छात्रसंघ के इतिहास में पहली महिला उपाध्यक्ष बनी हैं। बीटेक के छात्र मो. हमदान सचिव निर्वाचित हुए हैं।

गुरुवार को संपन्न चुनाव में 74.65 प्रतिशत मतदान हुआ। रात आठ बजे शुरू हुई मतगणना शुक्रवार सुबह तक चली। सहारनपुर की छात्रा अनम रियाज अध्यक्ष निर्वाचित हुईं। उपाध्यक्ष पद पर जैव रसायन की छात्रा आयशा खान ने जीत हासिल की। वहीं, जम्मू-कश्मीर की मरियम जान सचिव चुनी गईं।