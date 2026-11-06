AMU में 8 साल बाद लौटी छात्र राजनीति की रौनक, कहीं नारे तो कहीं दिखा सेल्फी का क्रेज

संतोष शर्मा, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) का परिसर गुरुवार को आठ साल बाद छात्रसंघ चुनाव की रौनक से गुलजार नजर आया। सुबह से ही छात्र-छात्राओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह रहा। कहीं प्रत्याशियों के समर्थन में नारे गूंज रहे थे तो कहीं समर्थक हाथों में पोस्टर लेकर विद्यार्थियों से वोट की अपील कर रहे थे।

दिलचस्प बात यह रही कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दोस्त भी अलग-अलग प्रत्याशियों के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। इसके बावजूद आपसी मेलजोल और दोस्ती का रंग बरकरार रहा। 74.64 प्रतिशत मतदान हुआ। रात नौ बजे मतगणना शुरू हो गई। देर रात तक परिणाम आ सकेगा। 2018 के बाद हो रहे चुनाव को लेकर नए विद्यार्थियों में विशेष उत्सुकता थी।

सुबह नौ बजे मतदान शुरू होने से पहले ही केंद्रों पर भीड़ जुटने लगी थी। जैसे-जैसे दिन चढ़ा, चुनावी सरगर्मी बढ़ती गई। विश्वविद्यालय की सभी 13 फैकल्टी में मतदान केंद्र बनाए गए थे। वीमेंस कालेज में भी छात्राओं ने बढ़-चढ़कर मतदान किया। सबसे ज्यादा गहमागहमी मौलाना आजाद लाइब्रेरी के सामने देखने को मिली। सोशल साइंस और आर्ट फैकल्टी आसपास होने के कारण यहां प्रत्याशियों और समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा।