जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के राइडिंग क्लब की कप्तानी को लेकर धार्मिक भेदभाव का आरोप सामने आया है। बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्र शशिकांत ने आरोप लगाया है कि हिंदू होने के चलते उन्हें कप्तानी के चयन से बाहर कर दिया गया।

खेल में स्टेट और रीजनल स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने और राष्ट्रीय स्तर की मेरिट सूची में जगह बनाने के बावजूद उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज किया गया। इससे आहत छात्र ने अपने खेल उपलब्धियों के प्रमाणपत्र जला दिए। शनिवार को नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेम्स कमेटी के भवन पर ताला लगाकर विरोध जताया। इससे वहां कामकाज प्रभावित रहा।

छात्र ने जलाए स्टेट और रीजनल गोल्ड के प्रमाणपत्र, गेम्स कमेटी भवन पर जड़ा ताला शशिकांत का कहना है कि राइडिंग क्लब की कप्तानी के लिए करीब एक महीने से प्रक्रिया चल रही थी। सात दावेदार थे, जिनमें से पांच ने लिखित आवेदन देकर मांग की थी कि चैंपियनशिप कराकर उसके आधार पर कप्तान का चुनाव किया जाए। इसके बावजूद उनकी मांग नहीं मानी गई।

आरोप है कि खेल उपलब्धियों और योग्यता के बजाय व्यक्तिगत पसंद और धार्मिक आधार पर चयन किया गया। शशिकांत ने कहा कि जब नाम और मजहब देखकर ही किसी की काबिलियत तय होनी है तो खेल में हासिल किए गए प्रमाणपत्रों और उपलब्धियों का क्या महत्व रह जाता है। छात्र ने इससे पहले भी भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया।