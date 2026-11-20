जागरण संवाददाता, अलीगढ़। 'डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को कोई ले लो... पति शराब पीता है, घर का खर्च नहीं उठाता। मैं इसे नहीं पाल सकती।' 20 दिन की दूधमुंही बच्ची को गोद में लेकर अस्पताल पहुंची महिला के इन शब्दों ने चिकित्सक समेत सभी को हैरान कर दिया।

महिला बच्ची को बेचने की बात कह रही थी। मामला गंभीर लगा तो चिकित्सक ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस महिला और उसके साथ आई दूसरी महिला को थाने ले आई। घटना गुरुवार शाम जवां कस्बे के निजी नर्सिंग होम की है। क्वार्सी क्षेत्र के जीवनगढ़ निवासी दो महिलाएं बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची थीं। इनमें से एक महिला ने चिकित्सक को बताया कि उसका पति शराब पीता है और कोई काम नहीं करता। उसकी पहले से आठ और छह साल की दो बेटियां हैं।

घर की परेशानियों के चलते वह नवजात को बेचना चाहती है। साथ आई दूसरी महिला को उसने अपनी भाभी बताया। सीओ सर्वम सिंह के अनुसार, महिला अपने पति से परेशान थी। उसे किसी ने बताया था कि अस्पताल में बच्चा बिक जाता है। इसी जानकारी के चलते वह अस्पताल पहुंच गई।