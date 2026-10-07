अलीगढ़: तुलसी रेजीडेंसी में अवैध निर्माण पर ADA की बड़ी कार्रवाई, हाई कोर्ट के आदेश पर होगा ध्वस्तीकरण

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। गांधीपार्क क्षेत्र स्थित तुलसी रेजीडेंसी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए बुधवार को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) की टीम पहुंच गई है। भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में टीम मौके पर है, हालांकि अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। अधिकारी मौके पर स्थिति का जायजा लेकर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं।

तुलसी रेजीडेंसी में ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची एडीए की टीम तुलसी रेजीडेंसी की पांच मंजिला इमारत में स्वीकृत मानचित्र से इतर किए गए निर्माण का मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। पूर्व में निर्माण के एक हिस्से का शमन (नियमितीकरण) कराया गया था, लेकिन जिस हिस्से को ध्वस्त किया जाना था, उसे हटाया नहीं गया। शिकायतकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने के बाद न्यायालय ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिए थे।