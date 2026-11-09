56 करोड़ की लागत से बनेगा 650 मीटर लंबा पुल, 50 RCC और 6 स्टील बीम से एटा चुंगी फ्लाईओवर को मजबूती

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एटा चुंगी फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है। 12 पिलर खड़े होने के बाद उन पर बीम रखने का काम चल रहा है। फ्लाईओवर की मजबूती के लिए 50 आरसीसी के साथ छह स्टील के बीम भी रखे जा रहे हैं। इस बीच दोनों ओर एप्रोच रोड बनाने का काम जारी है। निर्धारित लक्ष्य मई 2027 से पहले इसे पूरा करने की तैयारी चल रही है।

एटा चुंगी चौराहे पर 650 मीटर लंबा फ्लाईओवर निर्माणाधीन है।

56 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है 650 मीटर लंबा फ्लाईओवर यह फ्लाईओवर छर्रा अड्डा पुल से धनीपुर मंडी की ओर बनाया जा रहा है। फोरलेन फ्लाईओवर की चौड़ाई 18 मीटर होगी। इस समय धनीपुर मंडी और छर्रा अड्डा पुल की ओर एप्रोच रोड (पहुंच मार्ग) बनाने के लिए मिट्टी डालने का काम चल रहा है। यह कार्य पूरा होने के बाद सड़क बनाने का कार्य होगा।