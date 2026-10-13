आगरा ढाबा संचालक हत्याकांड: सिपाही जैकी चौधरी गिरफ्तार, बोला- शराब पार्टी में गाली-गलौज के बाद मारी गोली

जागरण संवाददाता, आगरा। ढाबा संचालक बीटू लवानिया के हत्यारोपित सिपाही जैकी चौधरी को पुलिस ने सोमवार को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सिपाही जैकी चौधरी ने शुक्रवार की रात अपने दोस्तों, देवा और रवि के साथ शराब पार्टी की थी। पार्टी के बाद तीनों ढाबा संचालक बीटू के पास पहुंचे।

करीब दो वर्ष पहले बीटू और सिपाही के बीच एक पार्टी के दौरान कुछ कहासुनी हो गई थी। दोनों उस बात को भूल चुके थे। शुक्रवार की रात को शराब पार्टी के दौरान बीटू लवानिया और सिपाही के बीच नशे में उसी बात को लेकर दोबारा विवाद होने लगा।

सिपाही ने बताया कि बीटू ने उसे मां-बहन की गाली दी। जिसका उसने विरोध किया, जिस पर बीटू ने कहा कि वह उससे नहीं डरता है, उसे जो करना है वह कर ले। इस पर वह घर गया और पिस्टल लेकर आया।

बीटू को डराने के लिए पहले किया जमीन पर फायर बीटू को डराने के लिए उसने जमीन पर फायर किया। सिपाही ने बताया कि पिस्टल देखकर भी डरने की जगह बीटू ने दोबारा गाली दी तो उसने सीधे उसमें गोली दाग दी। एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि आरोपित से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है।