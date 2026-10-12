पति ने बेडरूम में लगाए CCTV, सास देखती है लाइव! आगरा में ससुरालियों की अजीब डिमांड

जागरण संवाददाता, आगरा। दहेज की मांग पूूरी नहीं होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने के साथ ही पति ने बेडरूम में कैमरे लगवा दिए। विरोध करने ससुराल वालों ने मारपीट करके घर से निकाल दिया। पीड़िता ने ताजगंज थाने में पति और ससुराल वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

ताजगंज निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी आठ महीने पहले ट्रांस यमुना के अजय से हुई थी। शादी में मायके वालों ने 20 लाख रुपये खर्च किए। इसके बाद भी ससुराल वाले दो लाख रुपये और मांग रहे थे।

बेडरूम सहित पूरे घर में लगवा दिए कैमरे पीड़िता का आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर पति और ससुराल वालों ने 25 मई को उसे मारपीट करके घर से निकाल दिया। दो दिन बाद उसे वापस ले गए तो पूरे घर के साथ ही बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। उसके घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया। पति ने 17 सितंबर को पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के दौरान भी साथ रखने से मना कर दिया।