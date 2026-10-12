आगरा में सिपाही ने सरकारी पिस्टल से की ढाबा संचालक की हत्या, पत्नी ने मुख्यमंत्री से मांगा न्याय

जागरण संवाददाता, आगरा। प्रयागराज में तैनात सिपाही जैकी चौधरी ने नाइन एमएम की पिस्टल से गोलियां चलाकर ढाबा संचालक की हत्या की थी। हत्याकांड के बाद अपने मित्र को काल करके घर पर भेजा था। मित्र ने मां को प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में बैठाया था। हत्यारोपित सिपाही को तीन दिन बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिससे ढाबा संचालक बीटू लवानिया के स्वजन में आक्रोश है।

सेवला जाट में शुक्रवार की रात 11 बजे ढाबा संचालक 33 वर्ष के बीटू लवानिया अपने मित्रों देवा और रवि के साथ आटो में बैठकर बात कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर आए सिपाही जैकी चौधरी ने पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। बीटू लवानिया के सीने में गोली लगने पर अस्पताल मे भर्ती किया गया, वहां देर रात उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग को चेक किया।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना एसीपी सदर अमीषा ने बताया सीसीटीवी में सिपाही जैकी चौधरी की वीडियो है। वह दो बार घटनास्थल पर आया है। पहले वह आराम से ऑटो में बैठे लोगों से बात करता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद वहां से चला गया, कुछ देर बाद बाइक पर आया। बाइक को सड़क किनारे खड़ी करके ऑटो पर गया और सीधे गोली चला दी। मौके पर दो गोलियां चली थीं। दोनों सिपाही ने चलाईं थीं।

फील्ड यूनिट को घटनास्थल से नाइन एमएम पिस्टल के दो खोखे मिले हैं। यह बोर आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। पुलिस या सेना के पास रहता है, जिससे आशंका है कि सिपाही ने अपनी सरकारी पिस्टल से गोली चलाकर हत्या की।