आगरा पुलिस लाइन में सिपाही का शव मिला, मेरठ के रहने वाले थे 2019 बैच के अनुज कुमार

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: पुलिस लाइन परेड मैदान पर शनिवार सुबह आरक्षी अनुज कुमार का शव लोहे की सीढ़ी से रस्सी पर लटका मिला। मेरठ के रहने वाले अनुज कुमार वर्ष 2019 बैच के आरक्षी थे। वे पुलिस लाइन में सशस्त्र पुलिस बल में तैनात थे और पुलिस लाइन में बने आवास में रहते थे। जानकारी होने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

पुलिस लाइन परेड मैदान में लोहे की सीढ़ी से फंदे पर लटका मिला शव शनिवार सुबह लगभग पौने सात बजे पुलिस परेड मैदान का गेट खुलने पर पुुलिसकर्मी वहां रोज की तरह अभ्यास करने गए थे। इसी दौरान उन्होंने मैदान के पास लोहे की सीढ़ी अनुज कुमार का शव रस्सी से बने फंदे पर लटका देखा। इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम गृह भेजा। आरक्षी के स्वजन को घटना की जानकारी दी।