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आगरा पुलिस लाइन में सिपाही का शव मिला, मेरठ के रहने वाले थे 2019 बैच के अनुज कुमार

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Published: Sat, 12 Sep 2026 11:04 AM (IST)

आगरा पुलिस लाइन परेड मैदान में शनिवार सुबह आरक्षी अनुज कुमार का शव लोहे की सीढ़ी से लटका मिला। मेरठ ...और पढ़ें

Agra News: सांकेतिक तस्वीर।

Agra News: सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. पुलिस लाइन परेड मैदान में आरक्षी अनुज कुमार का शव मिला।

  2. 2019 बैच के आरक्षी अनुज मेरठ के रहने वाले थे।

  3. पुलिस आत्महत्या के कारणों की गहनता से जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: पुलिस लाइन परेड मैदान पर शनिवार सुबह आरक्षी अनुज कुमार का शव लोहे की सीढ़ी से रस्सी पर लटका मिला। मेरठ के रहने वाले अनुज कुमार वर्ष 2019 बैच के आरक्षी थे। वे पुलिस लाइन में सशस्त्र पुलिस बल में तैनात थे और पुलिस लाइन में बने आवास में रहते थे। जानकारी होने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

पुलिस लाइन परेड मैदान में लोहे की सीढ़ी से फंदे पर लटका मिला शव

शनिवार सुबह लगभग पौने सात बजे पुलिस परेड मैदान का गेट खुलने पर पुुलिसकर्मी वहां रोज की तरह अभ्यास करने गए थे। इसी दौरान उन्होंने मैदान के पास लोहे की सीढ़ी अनुज कुमार का शव रस्सी से बने फंदे पर लटका देखा। इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम गृह भेजा। आरक्षी के स्वजन को घटना की जानकारी दी।

वर्ष 2019 बैच के आरक्षी थे मेरठ के रहने वाले आरक्षी अनुज कुमार

अधिकारियों ने पुलिस आवास परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो शुक्रवार की रात 12 बजे तक अनुज मोबाइल पर बात करते दिखाई दिए। अधिकारियों ने आरक्षी के साथ रहने वाले उनके बैच के साथियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अनुज बातचीत और व्यवहार से सामान्य दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी तनाव में हैं। डीसीपी लाइन आदित्य ने बताया कि आरक्षी द्वारा आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

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