जागरण संवाददाता, आगरा। विधान सभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी ताकत झोंक दी थी। स्थानीय पदाधिकारियों को पूरी ताकत से लगने को कहा गया। जनप्रतिनिधियों को कह दिया गया कि यह चुनाव उनका रिपोर्ट कार्ड का काम करेगा। इसके बाद भी चुनाव में हवाई तैयारी की गई। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भरमार है। इसके बाद भी एमएलसी शिक्षक चुनाव में हार मिली।

एमएलसी शिक्षक चुनाव में भाजपा ने हरिकिशोर तिवारी को मैदान में उतारा वहीं सपा की ओर से एमएलसी आकाश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया था। हरि किशोर तिवारी का लंबा राजनीतिक अनुभव है। पार्टी ने उनके साथ पूरी ताकत झोंकी थी। जिलाध्यक्षों से लेकर बूथ अध्यक्ष तक को जिम्मेदारी दी गई थी।

मतदाताओं के बजाय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते रहे पदाधिकारी मतदाताओं से संपर्क करने के साथ ही शिक्षकों और प्रधानाचार्याें के साथ प्रबंधकों के सम्मेलन भी किए गए। पार्टी पदाधिकारी दावा कर रहे थे कि प्रत्येक 20 मतदाताओं पर एक नेता की ड्यूटी लगाई गई थी। पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष को हर मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाना था।