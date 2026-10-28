UP MLC Election Results: शुरू से चर्चा में रहे आकाश अग्रवाल, धर्म परिवर्तन का किया था एलान; जीत से सपा को संजीवनी, भाजपा को झटका

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव के दंगल में सपा का अंतिम समय पर चला गया दाव सही बैठा। सपा ने अंतिम समय में प्रत्याशी बदलते हुए एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया था। पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़ने पर भी विजयी रहे आकाश को शुरू से ही मजबूत माना जा रहा था।

इस जीत के साथ ही विधानसभा चुनाव से पूर्व आए इससे सपा को संजीवनी मिली है। उधर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादन ने भी मतगणना पर नजर बनाए रखी। अंतिम समय में एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल को बनाया था पार्टी ने प्रत्याशी एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल भाजपा से टिकट की आस लगाए थे। भाजपा द्वारा हरि किशोर तिवारी को प्रत्याशी बनाए जाने से उनकी उम्मीदों को झटका लगा था। सपा ने इस मौके को भुनाया और तीन अक्टूबर को डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता का टिकट काटते हुए डॉ. आकाश अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित कर दिया। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। पांच अक्टूबर को उनके नामांकन में सपा ने दम दिखाया था।

शुरू से ही मजबूत माने जा रहे थे आकाश अग्रवाल वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों के समर्थन के चलते डा. आकाश अग्रवाल को भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी की अपेक्षा शुरू से ही मजबूत माना जा रहा था। मंगलवार को मंडी समिति में मतगणना के तीन चरणों में शुरुआती रुझान आने के साथ ही आकाश अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी पर बढ़त बना ली थी।

मंडी समिति के गेट से खदेड़े सपाई पहले चक्र की मतगणना पूरा होने के बाद मतगणना रुकने पर सपाइयों ने मंडी समिति के गेट पर जमकर नारेबाजी की। हंगामा करते सपाइयों को पुलिस ने वहां से खदेड़ा। सपाई सुबह से मंडी समिति के सामने स्थित मनोहर गार्डन और संतोष यादव के घर पर देर रात तक डटे रहे। राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन, देवेश शाक्य, मुकेश वर्मा, ब्रजेश कठेरिया, जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास, प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी व लल्ला गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष पवन प्रजापति आदि मौजूद रहे।

सपा की पोस्ट को मंडलायुक्त ने बताया भ्रामक सपा के फेसबुक अकाउंट से शाम करीब छह बजे पोस्ट की गई कि आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में सपा के प्रत्याशी आगे चल रहे है। अब प्रशासन द्वारा काउंटिंग रोके जाने की सूचना है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित हो। मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने सपा की पोस्ट को भ्रामक बताते हुए पोस्ट की। कहा कि आरओ टेबल पर सभी प्रत्याशियों के समक्ष वैध और अवैध मतपत्रों की जांच की जा रही है। सपा के शिक्षक प्रत्याशी उपस्थित हैं।

सुबह नौ बजे के करीब पोस्ट की गई कि आगरा खंड स्नातक निर्वाचन की मतगणना के दौरान सपा के प्रत्याशी शशांक यादव को मतणगना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिए जाने की शिकायत। संज्ञान ले चुनाव आयोग। इस पर मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने शशांक यादव की मतगणना स्थल की फोटो पोस्ट करते हुए सपा की पोस्ट को भ्रामक बताया।