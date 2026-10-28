एमएलसी चुनाव जीतने के बाद बोले आकाश अग्रवाल: जीत का मार्जिन अधिक, नहीं तो यहां भी गोरखपुर जैसी स्थिति बनती

जागरण संवाददाता, आगरा। UP MLC Election Results:मतगणना निष्पक्ष और कैमरों के सामने हुई है। वो तो जीत का मार्जिन लगभग तीन- साढ़े तीन हजार वोटों का है, यदि यह 300-400 का होता, तो गोरखपुर में जो आरोप लग रहे हैं, वैसे ही आरोप यहां पर लगते। जीत का मार्जिन ज्यादा होने से हम यहां शांति से खड़े हुए हैं। 10, 20, 50 वोटों की हमने चिंता भी नहीं की। हमारे जो वोट उन्होंने कैंसिल करने चाहे, तो हम इस बात पर लड़े नहीं कि ये सही हैं, आपने गलत किया है।

सपा के शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में विजयी रहे सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने प्रमाण-पत्र मिलने से पूर्व मीडियाकर्मियों से वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मारपीट का आरोप नहीं, सब सत्य है। मतगणना कक्ष के अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग से यह पता चल जाएगा कि हमने झगड़ा किया है या सामने वालों ने जानलेवा हमला कराया है। वीडियो तो अपने आप में प्रमाण है कि झगड़े की शुरुआत किसने की और क्या हुआ है।

जीत का मार्जिन अधिक, नहीं तो यहां भी गोरखपुर जैसी स्थिति बनती भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी के सपा द्वारा गुंडों और हिस्ट्रीशीटरों को लेकर आने और गुंडई के आरोपों पर डॉ. आकाश अग्रवाल ने कहा कि दिसंबर, 2020 की रात थी। तत्कालीन भाजपा के प्रत्याशी ने मुझ पर यह आरोप लगाया था कि मैंने तत्कालीन मण्डलायुक्त को खरीद लिया है और उसने वोटिंग में हेराफेरी की है। भाजपा का कौन-सा प्रत्याशी क्या आरोप लगाता है, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता।