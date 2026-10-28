आगरा एमएलसी स्नातक चुनाव: भाजपा के मानवेंद्र प्रताप सिंह ने दर्ज की दूसरी जीत

जागरण संवाददाता, आगरा। एमएलसी स्नातक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह दूसरी बार विजेता बन चुके हैं। सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी रह गई है। मानवेंद्र प्रताप सिंह सपा प्रत्याशी शशांक यादव से 11000 वोटो से आगे चल रहे हैं। दूसरी वरीयता के पहले चक्र की गणना चल रही है।

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