आगरा में टैंकर और ट्रॉला की टक्कर: सड़क पर बहा हजारों लीटर डीजल, ड्रम-बाल्टी लेकर भरने को दौड़े लोग

संवाद सूत्र, एत्मादपुर (आगरा)। आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंडियन ऑयल डिपो (आईओसी डिपो) के सामने सड़क पार कर रहे डीजल से भरे टैंकर में ट्रॉला ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद टैंकर में भरा डीजल सड़क पर फैलने लगा। गनीमत ये रही कि हादसे के बाद आग नहीं लगी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़ कर भाग गया।

शनिवार सुबह एत्मादपुर के आईओसी डिपो से डीजल लेकर फिरोजाबाद की और जा रहे टैंकर में ट्रॉला ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रॉला में लड़े गर्डर टैंकर में घुस गए, जिससे टैंकर से डीजल सड़क पर फैलने लगा।