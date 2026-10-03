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उत्तर प्रदेश: आगरा में भीषण सड़क हादसा, डंपर-कंटेनर की टक्कर से लगी आग; दो लोगों की मौत की आशंका

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Sat, 03 Oct 2026 06:34 AM (IST)

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खंदौली में अलीगढ़ हाईवे पर डंपर और कंटेनर की आमने-सामने टक्कर के बाद आग लग गई।

खंदौली में डंपर और कंटेनर की आमने-सामने टक्कर के बाद आग लग गई।

खंदौली में  डंपर और कंटेनर की आमने-सामने टक्कर के बाद आग लग गई।

HighLights

  1. आगरा के खंदौली में डंपर-कंटेनर की आमने-सामने भीषण टक्कर

  2. अलीगढ़ हाईवे पर टक्कर के बाद वाहनों में लगी आग

  3. हादसे में दो लोगों की मौत की आशंका, एक घायल

जागरण संवाददाता, आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खंदौली में अलीगढ़ हाईवे पर डंपर और कंटेनर में आमने-सामने की टक्कर के आग लग गई। इस हादसे में दो की मौत की आशंका है। वहीं, एक की घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। 

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