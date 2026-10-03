उत्तर प्रदेश: आगरा में भीषण सड़क हादसा, डंपर-कंटेनर की टक्कर से लगी आग; दो लोगों की मौत की आशंका

जागरण संवाददाता, आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खंदौली में अलीगढ़ हाईवे पर डंपर और कंटेनर में आमने-सामने की टक्कर के आग लग गई। इस हादसे में दो की मौत की आशंका है। वहीं, एक की घायल होने की जानकारी सामने आ रही है।

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