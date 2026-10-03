आगरा: 78,565 चालान, फिर भी नहीं रुक रही गाड़ियों की तेज रफ्तार; एक्सप्रेसवे वे और NH पर स्पीड रडार
आगरा में यमुना और लखनऊ एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवर स्पीडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, ...और पढ़ें
HighLights
जनवरी-सितंबर 2026 में 78,565 वाहनों के ओवर स्पीड चालान हुए।
यमुना-लखनऊ एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्वाधिक चालान हुए।
निरंतर कार्रवाई से सड़क हादसों की संख्या में कमी आई है।
जागरण संवाददाता, आगरा। सड़क हादसों के लिए वाहनों की ओवर स्पीड जिम्मेदार मानी जाती है। यमुना एवं लखनऊ एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा एमजी रोड समेत शहर के प्रमुख स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों एवं स्पीड रडार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले तीन सालों के आंकड़े बताते हैं कि सड़कों पर वाहनों की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है।
वर्ष 2024 में यातायात पुलिस ने 6,217 जबकि वर्ष 2025 में 5,756 वाहनों का ओवर स्पीड वाहनों का चालान किया। जबकि वर्ष 2026 में इसी अवधि में जनवरी से सितंबर के दौरान 78,565 वाहनों का चालान ओवर स्पीड में किया गया। इनमें 70 प्रतिशत चालान यमुना-लखनऊ एक्सप्रेसवे, उत्तरी एवं दक्षिणी बाइपास व राष्ट्रीय राजमार्ग के हैं।
दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में स्पीड रडार गन से सर्वाधिक चालान किए गए
वाहनों के लिए लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 120 जबकि यमुना एक्सप्रेसवे पर 100 किलाेमीटर प्रति घंटे की गति निर्धारित है। वाहनों की गति पर नजर रखने के लिए दोनों एक्सप्रेसवे पर स्पीडो मीटर लगाए गए हैं। वाहन चालक उसे देखकर गाड़ी की गति धीमी करके चालान से बच जाते हैं।
उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी वाहन चालक अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाते हैं। जिसे देखते हुए यातायात पुलिस ने दोनों एक्सप्रेसवे के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में इंटरसेप्टर एवं स्पीड रडार गन तैनात किए हैं। जो ओवर स्पीड वाहनों का चालान कर रहे हैं। निरंतर कार्रवाई से सड़क हादसों की संख्या में भी कमी आयी है।
ओवर स्पीड पर इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक हुए चालान महीना चालान
|जनवरी
|1,401
|फरवरी
|1,510
|मार्च
|115
|अप्रैल
|10,424
|मई
|15,364
|जून
|13,102
|जुलाई
|12,434
|अगस्त
|13,735
|सितंबर
|10,480
|कुल
|78,565
वर्ष 2024 और 25 में हुए ओवर स्पीड पर हुए चालान
- 6,217: वर्ष 2024 में जनवरी से सितंबर के दौरान ओवर स्पीड वाहनों का चालान किया गया।
- 5,756: वर्ष 2025 में जनवरी से सितंबर के दौरान ओवर स्पीड वाहनों का चालान किया गया।
- वर्ष 2025 और वर्ष 2026 में जनवरी से जुलाई का तुलनात्मक अध्ययन
- विवरण वर्ष 2025 वर्ष 2026 अंतर प्रतिशत
- कुल हादसे 865 732 -133 -15.45.4
- मृतकों की संख्या 459 430 -29 -6.7
- घायलों की संख्या 771 617 -154 20
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यमुना एवं लखनऊ एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण वाहनों की तेज गति भी है। जिसे रोकने के लिए निर्धारित से अधिक रफ्तार वाले वाहनों का इंटरसेप्टर से चालान किया जा रहा है। ओवर स्पीड पर कार्रवाई का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना है।
अलका सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात