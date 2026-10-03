आगरा में नकली दवाओं का बड़ा खुलासा: बिल जारी कर कूरियर से भेजी जा रहीं थीं दवाएं, सिडिंकेट सरगना हिमांशु अग्रवाल के गोदामों की जांच

जागरण संवाददाता, आगरा। करोड़ों की नकली दवाओं की बिल से कारोबारियों को बिक्री की गई। कूरियर से लखनऊ, दिल्ली के साथ ही राजस्थान में नकली दवाएं भेजी गईं। औषधि विभाग की टीम नकली दवा सिंडिकेट के सरगना हिमांशु अग्रवाल से दवाओं की खरीद करने वालों का भी ब्योरा जुटा रही है। साथ ही ट्रांसपोर्ट कंपनी और अवैध गोदामों को भी चिन्हित किया जा रहा है।

औषधि विभाग की टीम ने मंगलवार को धनौली, मलपुरा के रहने वाले इकरार के बाड़े में कबाड़ के अंदर बड़ी मात्रा में कार्टन में रखीं छह मल्टी नेशनल कंपनियों की पांच करोड़ की दवाएं जब्त की थीं। इकरार के साथ ही शामिन और मुकीम को गिरफ्तार किया गया था।

ये दवाएं पिछले वर्ष अगस्त में फव्वारा दवा बाजार में छापेमारी के दौरान एक करोड़ की रिश्वत देने के आरोप में पकड़े गए हिमांशु अग्रवाल के टेढ़ी बगिया स्थित गोदाम से बेची जा रहीं थी। हिमांशु अग्रवाल ने करोड़ों की नकली दवाएं लखनऊ, दिल्ली और राजस्थान भेजीं टीम की छापेमारी की भनक लगने के कारण दो दिन पहले ही गोदाम खाली कर दिया गया था। टीम को जांच में यमुना किनारे दवाएं जलाने का वीडियो मिला था। औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि छापे में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए इकरार, शामिन और मुकीम से पूछताछ में सामने आया है कि नकली दवाएं ट्रांसपोर्टर आशीष जैन के माध्यम से हिमांशु अग्रवाल से खरीदी थीं, दवाएं कूरियर से लखनऊ, दिल्ली और राजस्थान भेजी जा रहीं थी। इसकी भी जांच की जा रही है।