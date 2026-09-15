परिवहन आयुक्त के आदेश, अब RTO में नकद भुगतान बंद... ऑनलाइन जमा होगी फीस

जागरण संवाददाता, आगरा। आरटीओ कार्यालय में वाहन और सारथी से जुड़ी सेवाओं के शुल्क के भुगतान में अब डिजिटल माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। लोगों को भुगतान के लिए लंबी कतार में लगने से राहत मिलेगी। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं।

एआरटीओ प्रशासन विनय सिंह का कहना है कि शहरवासियों को वाहन और सारथी की सेवाओं के लिए नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड और पीओएस मशीन के माध्यम से शुल्क जमा करने की सुविधा मिलेगी।

एआरटीओ ने कहा कि वाहन पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क, परमिट से जुड़ी फीस, जुर्माना, निरीक्षण और 18 सेवाओं का शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

डिजिटल विकल्प के लिए प्रेरित किया जाएगा

आरटीओ में आने वाले वाहन स्वामियों और चालकों को इन डिजिटल विकल्पों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा। हर भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नकद लेन-देन से जुड़े जोखिम भी कम होंगे। कहा कि विशेष परिस्थिति में लोग नकद भुगतान कर सकते हैं।