आगरा: बुर्जा वाले हनुमान मंदिर दानपेटी चोरी का खुलासा, आरोपित नईम गिरफ्तार

संवाद सूत्र, अछनेरा (आगरा)। Agra News: थाना अछनेरा पुलिस ने बुर्जा वाले हनुमान मंदिर की दानपेटी चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की रकम में से 6,350 रुपये बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, अछनेरा के फरह रोड स्थित बुर्जा वाले हनुमान मंदिर से आठ सितंबर को दानपेटी चोरी हो गई थी। दानपेटी में करीब तीन महीने का चढ़ावा रखा हुआ था। मंदिर में हर महीने लगभग 11 से 12 हजार रुपये का चढ़ावा आता था। मामले में मंदिर से जुड़े सत्यप्रकाश गौतम पुत्र स्वर्गीय हरिलाल गौतम, निवासी स्टेट बैंक के सामने अछनेरा ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।