हेलमेट-रूमाल से छिपाया चेहरा, नौ घंंटे तक 450 KM दौड़ाई बाइक; आगरा पुलिस ने फिर ऐसे पकड़ा लुटेरा

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: लुटेरे ने हेलमेट लगाया, बाइक का नंबर छिपाया और चेहरे पर रूमाल बांध वारदात को अंजाम देने निकल पड़ा। भाई के साथ साथ बाइक पर ससुराल जा रही युवती के हाथ में बैग देख पांच किलाेमीटर तक पीछा किया। सुनसान इलाके में बैग लूटकर भाग गया।

लुटेरा बेफिक्र था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती। मगर, पुलिस ने भी एक कदम आगे चलते हुए वारदात से नौ घंटे पहले के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाना शुरू किया। लूट के शिकार भाई-बहन के घर से शमसाबाद मार्ग तक दस किमी तक कैमरों से लुटेरे का पीछा किया।

लुटेरे ने एक जगह अपने चेहरे से रूमाल हटाया और पुलिस को सुराग मिल गया। शुक्रवार को एकता पुलिस ने लुटेरे देवेंद्र चाहर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित हत्या और चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है।

एकता क्षेत्र में 31 अगस्त को भाई-बहन का जेवरात से भरा बैग लूटा था मलपुरा के गांव बरारा निवासी प्रमोद शर्मा 31 अगस्त को अपनी बहन पूजा को उसकी ससुराल शमसाबाद छोड़ने जा रहे थे। दिगनेर पुलिया पर पीछे से आए बाइक सवार बदमाश ने पर्स लूट लिया था। जिसमें मंगलसूत्र, सोने की चेन रखी थीं। पीड़ित ने एकता थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

हत्या और चोरी में पहले भी जेल जा चुका है आरोपित देवेंद्र चाहर डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि लुटेरे तक पहुंचने के लिए पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया। पीड़ित के साथ शाम करीब पांच बजे घटना हुई थी। पुलिस ने घटना से नौ घंटे पहले की सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग चेक करना शुरू किया। जिसमें रोहता से अपाचे बाइक सवार भाई-बहन का पीछा करता दिखाई दिया। उसने सुनसान स्थान पर वारदात की थी।