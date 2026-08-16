आगरा: चंबल नदी में डीजल खत्म होने से बहा स्टीमर, 8 KM तक 50 यात्रियों में मची चीख-पुकार

संवाद सूत्र, बाह (आगरा)। चंबल नदी में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया जब मध्यप्रदेश के भिंड स्थित नगरा घाट से बाह के कैंजरा घाट की ओर आ रहे स्टीमर का डीजल खत्म हो गया। तेज बहाव के कारण स्टीमर नदी की धारा में बहने लगा। उस पर करीब 10-12 मोटरसाइकिलों के साथ लगभग 50 यात्री सवार थे।

बताया गया है कि स्टीमर करीब आठ किलोमीटर तक नदी की तेज धारा में बहता चला गया। गुढ़ा गांव के पास मध्यप्रदेश की सीमा में एक टीले से टकराने के बाद स्टीमर रुक गया। अचानक स्टीमर के बहने से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सवार यात्री घबराकर एक-दूसरे को संभालते नजर आए।

टीले के पास टकराकर रुक गया स्टीमर घटना की सूचना मिलने पर बासौनी पुलिस भी सतर्क हो गई। बासौनी थाना प्रभारी मनोज कुमार पाल ने बताया कि स्टीमर मध्यप्रदेश की ओर से आ रहा था। घटना मध्यप्रदेश क्षेत्र में हुई है। पुलिस के अनुसार स्टीमर के टीले से टकराकर रुकने के बाद यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई की जानकारी जुटाई जा रही है।