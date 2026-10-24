UP PET 2026: परीक्षार्थियों के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें, झांसी पैसेंजर का भी होगा विस्तार

जागरण संवाददाता, आगरा। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (यूपी पीईटी) 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। आगरा कैंट-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर का भी विस्तार किया जाएगा। परीक्षा 25, 30 अक्टूबर और एक नवंबर को होगी। आगरा मंडल में करीब 197504 परीक्षार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। आगरा के 126089 और मथुरा के 71415 अभ्यर्थी शामिल हैं।

परीक्षा के दौरान मथुरा जंक्शन से लखनऊ के लिए 25 और 30 अक्टूबर और एक नवंबर को आवश्यकतानुसार दो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मथुरा से दोपहर दो बजे और शाम सात बजे ट्रेन रवाना होगी। आगरा कैंट से मेरठ के लिए 24 और 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को दोपहर दो बजे और शाम सात बजे स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। वहीं, मथुरा जंक्शन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांदा के लिए 25 और 30 अक्टूबर और एक नवंबर को शाम सात बजे स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।