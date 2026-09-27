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आगरा में 6 अक्टूबर को श्रीराम बारात: पुलिस ने बनाया खास प्लान, श्रीमन:कामेश्वर पहुंचने में नहीं लगेगी देर

By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Saxena
Published: Sun, 27 Sep 2026 02:16 PM (IST)

आगरा में 6 अक्टूबर को निकलने वाली श्रीराम बारात को समय पर संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने ...और पढ़ें

फाइल फोटो।

फाइल फोटो।

HighLights

  1. आगरा में 6 अक्टूबर को निकलेगी पारंपरिक श्रीराम बारात।

  2. समय पर बारात संपन्न कराने को पुलिस-प्रशासन ने की बैठक।

  3. यातायात नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया।

जागरण संवाददाता, आगरा। पारंपरिक श्रीरामलीला महोत्सव में श्रीराम बारात छह अक्टूबर को निकाली जाएगी। इसे समय से प्रारंभ कर संपन्न कराने तक पर सर्वाधिक जोर है क्योंकि बरात को घाटिया से श्रीमन:कामेश्वर मंदिर तक वापसी करने में सर्वाधिक समय लगता है। अतिरिक्त समय कम कर राम बारात को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने के लिए रूट प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित कराने के उद्देश्य से श्रीरामलीला कमेटी और श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति पदाधिकारियों ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की।

समयबद्ध आयोजन को लेकर पुलिस-प्रशासन और रामलीला समिति ने बनाई रणनीति

पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हुई बैठक में राम बारात और जनकपुरी महोत्सव के दौरान सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर बात हुई। श्रीरामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष राम बारात निर्धारित समय पर शुरू होती है, लेकिन घाटिया से श्रीमन:कामेश्वर मंदिर तक लौटने में यातायात और भीड़ के कारण अत्यधिक समय लग जाता है। बारात को अनावश्यक रुकावटों से बचाते हुए समय से पहुंचाने के लिए बेहतर समन्वय जरूरी है।

agra police poster small

जानकारी देने के दौरान पुलिस व रामलीला कमेटी के पदाधिकारी।

पहले से चिह्नित हों रुकावट वाले स्थान

बैठक में रूट पर भीड़ और यातायात दबाव वाले स्थानों को पहले से चिह्नित करने का निर्णय हुआ। इससे बारात के दौरान अनावश्यक जाम नहीं लगेगा। समिति के महामंत्री राजीव अग्रवाल ने कहा कि प्रयास है कि राम बारात समयबद्धता से संपन्न हो। राम बारात मार्ग की स्वच्छता और जलनिकासी का मुद्दा भी उठा। नगर आयुक्त संतोष कुमार से मार्ग की सफाई और नाले-नालियों की सफाई कराने का अनुरोध किया गया।

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जनकपुरी में भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा पर ध्यान

सिकंदरा स्थित भावना एस्टेट क्षेत्र में सज रहे जनकपुरी महोत्सव की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने आयोजन स्थल और संभावित भीड़ वाले क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

बैठक में डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास, अपर पुलिस आयुक्त सचिंद्र पटेल, डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल, रामलीला कमेटी उपाध्यक्ष मुकेश जौहरी, टीएन अग्रवाल और कोऑर्डिनेटर अंजुल बंसल, जनकपुरी समिति के स्वागताध्यक्ष अरविंद शर्मा, मुख्य संयोजक मनोज बंसल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गोयल, महामंत्री मनोज जादौन, पार्षद वेद प्रकाश मौजूद रहे।