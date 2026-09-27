आगरा में 6 अक्टूबर को श्रीराम बारात: पुलिस ने बनाया खास प्लान, श्रीमन:कामेश्वर पहुंचने में नहीं लगेगी देर

जागरण संवाददाता, आगरा। पारंपरिक श्रीरामलीला महोत्सव में श्रीराम बारात छह अक्टूबर को निकाली जाएगी। इसे समय से प्रारंभ कर संपन्न कराने तक पर सर्वाधिक जोर है क्योंकि बरात को घाटिया से श्रीमन:कामेश्वर मंदिर तक वापसी करने में सर्वाधिक समय लगता है। अतिरिक्त समय कम कर राम बारात को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने के लिए रूट प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित कराने के उद्देश्य से श्रीरामलीला कमेटी और श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति पदाधिकारियों ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की।

समयबद्ध आयोजन को लेकर पुलिस-प्रशासन और रामलीला समिति ने बनाई रणनीति पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हुई बैठक में राम बारात और जनकपुरी महोत्सव के दौरान सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर बात हुई। श्रीरामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष राम बारात निर्धारित समय पर शुरू होती है, लेकिन घाटिया से श्रीमन:कामेश्वर मंदिर तक लौटने में यातायात और भीड़ के कारण अत्यधिक समय लग जाता है। बारात को अनावश्यक रुकावटों से बचाते हुए समय से पहुंचाने के लिए बेहतर समन्वय जरूरी है।