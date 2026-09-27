ठंडी हवाएं और फुहारों ने कराया ठंड का अहसास: कैसा रहेगा आगरा में 24 घंटे का मौसम? देखें अपडेट
बंगाल की खाड़ी में सक्रिय अवदाब के कारण आगरा में सितंबर माह का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जिसने ...और पढ़ें
HighLights
बंगाल की खाड़ी के अवदाब से आगरा में मौसम बदला।
सितंबर का सबसे ठंडा दिन, 57 साल का रिकॉर्ड टूटा।
ठंडी हवाएं और फुहारें, 28 सितंबर से मौसम शुष्क।
जागरण संवाददाता, आगरा। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए अवदाब का असर शनिवार को शहर से देहात तक नजर आया। ठंडी हवा के साथ रिमझिम फुहारों ने सितंबर में ही सर्दी का अहसास करा दिया। एसी बंद रहे और पंखों की हवा भी ठंडी लगी। मौसम विज्ञान विभाग के वर्ष 1969 से उपलब्ध 57 वर्षों के रिकॉर्ड के अनुसार शनिवार को सितंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पूर्व 18 सितंबर, 2024 को अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा था।
वहीं रविवार को मौसम खुशनुमा रहा। सुबह बादलों के बीच सूरज की लुकाछिपी चलती रही। दिन में धूप तो निकली लेकिन उमस से राहत मिली। वहीं इससे पहले शहर में शुक्रवार को मौसम के मिजाज में बदलाव आया था। रातभर ठंडी हवा चलती रही और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शनिवार सुबह पांच बजे के करीब बूंदाबांदी हुई। ठंडी हवा चलने से सुबह के समय सर्दी का अहसास हुआ। एसी के साथ पंखे भी बंद करने पड़ गए। सोमवार को मौसम पूरी तरह साफ रहने का अनुमान है।
मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार 57 वर्षाें का रिकॉर्ड टूटा
दिनभर बादल छाए रहे और 30 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चलती रही। बीच-बीच में रिमझिम फुहारें पड़ती रहीं। इससे सितंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सामान्य से अधिकतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक 2.4 एमएम वर्षा हुई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा था।
आज मौसम साफ रहने का अनुमान, कल से शुष्क रहेगा
मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश और उससे लगे उप्र पर अवदाब सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। रविवार को कमजोर होने के साथ यह निम्न दाब क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा।
मौसम तंत्र के प्रभावहीन हो जाने पर 28 सितंबर से प्रदेश में छिटपुट वर्ष का दौर अक्टूबर की शुरुआत में थमेगा, जिससे प्रदेश में मौसम शुष्क हो जााने की संभावना है।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में बारिश का रौद्र रूप: भारी वर्षा का रेड अलर्ट, चारधाम यात्रा स्थगित... केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गिर रहा मलबा
अब तक 519 एमएम वर्षा
मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार एक जून से 26 जून तक आगरा में 519 एमएम वर्षा हुई। इस अवधि में 526.8 एमएम वर्षा होनी चाहिए थी। इस अवधि में सामान्य से एक एमएम वर्षा कम हुई है। हालांकि, मौसम विज्ञान 19 प्रतिशत अधिक या 19 प्रतिशत कम वर्षा होने पर भी सामान्य स्थिति मानता है।