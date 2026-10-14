आगरा छत्रपति शिवाजी म्यूजियम और यूनिटी मॉल का काम समय पर हो पूरा, डीएम मनीष के सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में चल रही विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। डीएम मनीष बंसल ने बुधवार को छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम और यूनिटी मॉल का निरीक्षण किया। दोनों परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी करते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने और गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए।

शिल्पग्राम के समीप बन रहे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के भवन के काम को 30 नवम्बर तक पूरा किए जाने की समय सीमा निर्धारित है। गुणवत्ता और निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश डीएम ने निरीक्षण में अधिकारियों से निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि म्यूजियम का काम निर्धारित समयावधि में हर हाल में पूरा किया जाए। इसके लिए निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करने और कार्यदायी संस्था से तय समय के अनुसार काम कराने पर जोर दिया। डीएम ने निर्देश दिए कि समय सीमा का पालन करते हुए निर्माण की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।