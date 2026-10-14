आगरा: दीवाली से पहले मिठाई विक्रेता ब्रज भोग के तीन ठिकानों पर एसजीएसटी की जांच, बिल न देने की शिकायत

जागरण संवाददाता, आगरा। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) ने मंगलवार को मिठाई विक्रेता के तीन ठिकानों पर जांच की। दोपहर दो बजे शुरू हुई जांच रात 10 बजे तक जारी थी। तीन टीमों द्वारा की जा रही जांच में 27 विभागीय अधिकारी शामिल हैं। बिल नहीं दिए जाने और कच्चे माल की खरीद की अपेक्षा बिक्री कम दिखाए जाने के नजरिये से विभागीय टीमें जांच में जुटी हैं।

जयपुर हाउस, मोती कटरा और लोहामंडी में की कार्रवाई एसजीएसटी ने मंगलवार को योगेंद्र गुप्ता के ब्रज भोग मिष्ठान भंडार के तीन स्थानों पर जांच की। मोती कटरा और जयपुर हाउस स्थित ब्रांच के साथ ही लोहामंडी स्थित मैन्युफैक्चरिंग स्थल पर जांच की गई। मोती कटरा स्थित ब्रांच से ग्राहकों को बिल नहीं दिए जाने की शिकायत विभाग को मिली थी। इसके आधार पर यहां जांच की गई।