सपा करेगी पश्चिमी उप्र का दलित सम्मेलन, लोकसभा चुनाव की जीत के बाद विधानसभा में जारी रहेगा PDA फार्मूला
UP Politics: समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पीडीए फार्मूले पर जोर देते हुए आगरा में 15 नवंबर ...और पढ़ें
HighLights
सपा 15 नवंबर को आगरा में दलित सम्मेलन आयोजित करेगी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं।
पार्टी 2027 चुनाव के लिए पीडीए फार्मूले पर जोर दे रही है।
जागरण संवाददाता, आगरा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सपा पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) फार्मूले पर जोर दे रही है।
इसी क्रम में आगरा में 15 नवंबर को पश्चिमी उप्र का दलित सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन इस सम्मेलन की कमान संभाल रहे हैं और उन्हें इसका संयोजक बनाया गया है।
15 नवंबर को सम्मेलन में आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
आगरा में दलित मतदाता अच्छी संख्या में हैं। बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के बल पर वर्ष 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां छह-छह सीटें जीती थीं। सपा के टिकट पर वर्ष 2012 के चुनाव में बाह से अरिदमन सिंह जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। विधानसभा चुनाव में वर्ष 2017 में कांग्रेस और वर्ष 2022 में रालोद से गठबंधन के बावजूद सपा का आगरा में खाता तक नहीं खुल सका था। बसपा का भी सूपड़ा साफ हो गया था। दोनों बार भाजपा ने नौ-नौ विधानसभा सीटें जीती थीं।
सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन संभाल रहे हैं कमान
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आइएनडीआइ गठबंधन के तहत कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट पर सपा के सुरेश चंद कर्दम और फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार दूसरे नंबर पर रहे थे। विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव के समान पीडीए का समर्थन मिलने की आस सपा ने संजो रखी है। इसके लिए दलितों का गढ़ कहे जाने वाले आगरा में पश्चिमी उप्र का सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया है। सम्मेलन के आयोजन स्थलों पर विचार किया जा रहा है। जीआइसी मैदान में सम्मेलन हो सकता है।
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रामजीलाल सुमन ने बताया कि दलित सम्मेलन की तैयारी चल रही है और अनुमति संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी।
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