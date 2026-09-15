सपा करेगी पश्चिमी उप्र का दलित सम्मेलन, लोकसभा चुनाव की जीत के बाद विधानसभा में जारी रहेगा PDA फार्मूला

जागरण संवाददाता, आगरा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सपा पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) फार्मूले पर जोर दे रही है।

इसी क्रम में आगरा में 15 नवंबर को पश्चिमी उप्र का दलित सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन इस सम्मेलन की कमान संभाल रहे हैं और उन्हें इसका संयोजक बनाया गया है।

15 नवंबर को सम्मेलन में आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा में दलित मतदाता अच्छी संख्या में हैं। बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के बल पर वर्ष 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां छह-छह सीटें जीती थीं। सपा के टिकट पर वर्ष 2012 के चुनाव में बाह से अरिदमन सिंह जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। विधानसभा चुनाव में वर्ष 2017 में कांग्रेस और वर्ष 2022 में रालोद से गठबंधन के बावजूद सपा का आगरा में खाता तक नहीं खुल सका था। बसपा का भी सूपड़ा साफ हो गया था। दोनों बार भाजपा ने नौ-नौ विधानसभा सीटें जीती थीं।