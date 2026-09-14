जागरण संवाददाता, मथुरा। UP News: खुले बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के करीब 41 हजार अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराई जा रही है।

खुले बाजार चीनी 50 से 55 रुपये प्रति किलो बिक रही है। राशन की सरकारी दुकानों पर अंत्योदय कार्डधारकों को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की पुरानी दर से ही चीनी दी जाएगी। खुले बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ने पर भी कोटे की चीनी स्थिर जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि 10 सितंबर से 25 सितंबर तक खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। जुलाई, अगस्त व सितंबर माह की दूसरी तिमाही के लिए प्रत्येक अंत्योदय कार्ड पर एकमुश्त तीन किलोग्राम चीनी 54 रुपये में वितरित की जा रही है। इसके साथ ही कार्डधारकों को 35 किलोग्राम निश्शुल्क अनाज भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्डधारकों को चीनी उनकी मूल उचित दर की दुकान पर ही मिलेगी।