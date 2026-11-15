चुनाव से पहले सपा का शक्ति प्रदर्शन: आगरा में पश्चिमी यूपी के दलित चेहरों को आगे कर रिझाएगी सपा, अखिलेश के कार्यक्रम में बदलाव

जागरण संवाददाता, आगरा। समाजवादी पार्टी (सपा) आगरा में पश्चिमी उप्र के दलित महासम्मेलन का आयोजन कर हुंकार भरेगी। जीआइसी मैदान में रविवार को होने वाले महासम्मेलन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आएंगे। मैदान में दो मंच बनाए गए हैं।

मुख्य मंच पर अखिलेश यादव, पार्टी के दलित नेता, सांसद और विधायक रहेंगे, जबकि दूसरे मंच पर अन्य नेताओं को स्थान मिलेगा। दलित चेहरों को आगे कर सपा उप्र में वर्ष 2027 से होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व दलित मतदाताओं को संदेश देगी।

अखिलेश यादव आएंगे, सभा स्थल जीआइसी मैदान में दो मंच बनाए गए सपा के लिए विधानसभा चुनाव में आगरा के परिणाम कभी उत्साहजनक नहीं रहे हैं। वर्ष 1993 में एत्मादपुर विधानसभा सीट से चंद्रभान मौर्य और वर्ष 2012 में बाह विधानसभा सीट से अरिदमन सिंह ही जीत दर्ज कर सके हैं। 2017 और 2022 में सपा और बसपा का खाता यहां नहीं खुला था। लोकसभा चुनाव में पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) फार्मूले पर सफल रही पार्टी ने पश्चिमी उप्र के दलित मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए आगरा को चुना है।

एक लाख लोगों के आने का लक्ष्य जीआईसी मैदान में शनिवार को महासम्मेलन के लिए तैयारी चलती रही। महासम्मेलन के संयोजक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन की देख-रेख में शनिवार को मैदान पर तैयारी चलती रहीं। यहां 10 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं। एक लाख लोगों का लक्ष्य रखा गया है। पार्किंग की व्यवस्था कोठी मीना बाजार मैदान, जीआईसी पचकुइंया, सदर तहसील में रहेगी।