आगरा पालीवाल पार्क में सड़क धंसी: बैरिकेडिंग लगाकर रोकी गई आवाजाही, गुणवत्ता पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर की सड़कों के धंसने का सिलसिला थम नहीं रहा है। शनिवार सुबह पालीवाल पार्क में सड़क धंसने से एक बार फिर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सड़क के नीचे की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। सुबह टहलने के लिए पार्क पहुंचे लोगों ने सड़क का हिस्सा धंसा देखा तो किनारे हट गए।

सड़क करीब पांच से सात मीटर लंबाई तक धंस गई है, जबकि प्रभावित हिस्से की चौड़ाई चार से पांच मीटर बताई जा रही है। गनीमत रही कि घटना के समय कोई वाहन या व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। पालीवाल पार्क में सड़क धंसी। तीन महीने में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर धंस चुकी हैं सड़कें शहर में सड़क धंसने की यह पहली घटना नहीं है। पिछले तीन महीने के दौरान दो दर्जन से अधिक स्थानों पर सड़कें धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं। कहीं सड़क के बीचोंबीच गड्ढे बन गए तो कहीं सड़क का बड़ा हिस्सा नीचे बैठ गया। इन घटनाओं से वाहन चालकों और राहगीरों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है।