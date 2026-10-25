शिक्षक चुनाव 2026: धांधली और बूथ कैप्चरिंग की शिकायत, आगरा के तीन बूथों पर कल फिर पड़ेंगे वोट

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा खंड शिक्षक चुनाव के तीन बूथों में मिली शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाया है। फतेहाबाद सहित तीनों बूथ में शुक्रवार को हुए मतदान को निरस्त कर दिया है। मतदान में गड़बड़ी की शिकायत एमएलसी और सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने रिटर्निंग अधिकारी नगेंद्र प्रताप से की थी।

आकाश ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग और मारपीट के भी आरोप लगाए थे। इंटरनेट मीडिया में बूथ में बैलेट पेपर को फैलाने सहित अन्य वीडियो प्रसारित हुए थे। आयोग के आदेश पर जिला प्रशासन तीनों बूथ पर सोमवार को मतदान कराएगा।

एमएलसी और सपा प्रत्याशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए थे बूथ कैप्चरिंग के आरोप उप्र विधानपरिषद आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान शुक्रवार को 412 बूथों में सुबह आठ से शाम चार बजे तक हुआ था। शिक्षक चुनाव में 12 प्रत्याशी हैं। जिले में 27 बूथों में 15788 मतदाता थे। मतदान के दौरान फतेहाबाद ब्लाक कार्यालय के बाहर भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ था। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी के भतीजे अनिल तिवारी ने सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई की थी। कई कार्यकर्ता कक्ष संख्या एक के बूथ नंबर 26 में घुस गए। बैलेट पेपर को फैला दिया। सपा के बूथ एजेंट को बाहर निकाल दिया। इंटरनेट मीडिया में इसके कई वीडियो भी प्रसारित हुए।

खेरागढ़ और सैंया में है एक-एक बूथ, इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुए कई वीडियो इसी तरह से सैंया ब्लाक कार्यालय के कक्ष संख्या एक के बूथ नंबर 21 और खेरागढ़ तहसील के कक्ष संख्या एक के बूथ नंबर 20 के बाहर हंगामा हुआ था। तीनों बूथों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनमानी की। यहां तक फर्जी तरीके से वोट भी डाले गए। सपा प्रत्याशी डा. आकाश अग्रवाल ने रिटर्निंग अधिकारी और मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप से कमिश्नरी में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत की। कई वीडियो भी दिखाए। पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए। रिटर्निंग अधिकारी ने तीन बूथों में पुर्नमतदान का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया।