अभिभावक की तरह चिंता करते थे शिक्षक... आगरा कॉलेज में केमिस्ट्री पूर्व छात्रों ने साझा कीं कॉलेज की सुनहरी यादें

जागरण संवाददाता, आगरा। कोई अपनी पत्नी तो कोई अपने बच्चों के साथ आए। पुराने दिनों की यादें ताजा की, पूर्व छात्रों ने कॉलेज के दिनों की यादें ताजा की, कहा कि शिक्षक भी अभिभावक की तरह से चिंता करते थे। यादें ताजा हुईं तो पूर्व छात्र भावुक हो गए। आगरा कॉलेज में शनिवार को कॉलेज के रसायन विज्ञान विभाग के 1976 बैच के 18 शोधार्थी छात्रों ने गोल्डन जुबली समारोह में अपने अनुभव साझा किए।

रसायन विज्ञान विभाग के 1976 बैच के शोध विद्यार्थी अपने स्वजन के साथ हुए शामिल रसायन विज्ञान विभाग से 1970 से 1976 के बीच शोध करने वाले पूर्व छात्र गोल्डन जुबली समारोह मनाने के लिए सुबह आगरा कालेज पहुंचे। बरेली कॉलेज, बरेली से सेवानिवृत्त प्रो. सुनील शर्मा ने पुराने दिनों की यादें ताजा करते हुए बताया कि डॉ. जीके चतुर्वेदी गाइड थे, उसी दौरान बरेली कॉलेज में नियुक्ति हो गई लेकिन वहां तक जाने के किराए के पैसे नहीं थे। उन्होंने किराया दिया, उन्हीं के कारण एक सफल शिक्षक बन सके।