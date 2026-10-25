UPSSSC PET 2026: महिला अभ्यर्थियों के जूड़े तक खुलवाए, हाथरस में कड़ी चेकिंग के बाद प्रवेश

जागरण संवाददाता, हाथरस। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रविवार से शुरू हो गई है। जिले में यह सेकसरिया इंटर कॉलेज सहित 16 परीक्षा केंद्रों पर कराई जा रही है। दो पालियों में यह परीक्षा सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक है। इसमें दूसरे जिलों से भी परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं। सुबह परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग के दौरान घड़ी अंगूठी, चेन सहित आभूषण उतरवा लिए गए है।

महिला अभ्यर्थियों के जूड़े तक खुलवा दिए पीईटी की परीक्षा में कड़ी चेकिंग की गई। इसमें घड़ी, चेन सहित सभी आभूषण उतरवा दिए गए। महिला अभ्यर्थियों के जूड़े तक खुलवा दिए। यह परीक्षा सेकसरिया इंटर कॉलेज, बागला इंटर कॉलेज, सरस्वती इंटर कॉलेज सहित 16 परीक्षा केंद्रों पर कराई जा रही है।