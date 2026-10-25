UPSSSC PET 2026: परीक्षा का पहला चरण शुरू, यूपी रोडवेज बस और ट्रेन की विशेष व्यवस्था, मैनपुरी में 14352 अभ्यर्थी शामिल

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। UPSSSC PET 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के लिए पहले चरण की परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से आरंभ हो गई। पुलिस की निगरानी के बीच प्रवेशपत्र की जांच के बाद केंद्रों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश कराया गया। 17 केंद्र पर दोनों पाली में 14352 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

रविवार को दो पाली में पीईटी की परीक्षा का पहला चरण सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे चलना है। पहले चरण के लिए सुबह आठ बजे से प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ करा दी गई।

पुलिस की निगरानी में जांच के बाद ही दिया जा रहा है अभ्यर्थियों को प्रवेश हर केंद्र पर पुलिस कर्मियों ने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की जांच करने के बाद उन्हें दूसरे चरण की जांच के लिए भेजा गया। बायोमीट्रिक जांच की प्रक्रिया में सत्यापन के उपरांत ही कक्ष की ओर जाने की अनुमति दी गई। अनुचित सामग्री की जांच के लिए महिला अभ्यर्थियों पर विशेष ध्यान दिया गया।