औषधीय ताकत की खान है खेतों में उगने वाली पुनर्नवा, किडनी-लिवर की संजीवनी; बिसकपरा नाम से भी होती पहचान

जागरण संवाददाता, आगरा। खेतों और खाली मैदानों में बरसात के बाद अपने आप उगने वाली पुनर्नवा को देखकर शायद ही कोई इसकी औषधीय ताकत का अंदाजा लगा सके। आगरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिसकपरा के नाम से पहचानी जाने वाली यह वनस्पति गर्मी आते ही सूख जाती है, लेकिन आयुर्वेद में इसे महत्वपूर्ण औषधियों में स्थान मिला है। शरीर को पुनर्नवा यानी नया करने की अवधारणा से जुड़े इसके नाम ने इसे आयुर्वेद में खास पहचान दी है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बमरौली कटारा के चिकित्सक डाॅ. योगेश कुमार के अनुसार, पुनर्नवा का प्रयोग आयुर्वेद में मुख्य रूप से मूत्र विकार, शरीर में पानी रुकने से होने वाली सूजन तथा किडनी, लिवर और हृदय से जुड़ी विभिन्न स्थितियों में किया जाता है। इसे मूत्रल और शोथहर गुणों वाली औषधि माना जाता है। पेशाब कम आने, रुक-रुककर आने या जलन जैसी समस्याओं में भी चिकित्सकीय सलाह के अनुसार इसके विभिन्न योगों का प्रयोग किया जाता है।

किडनी रोग में सावधानी के साथ उपयोग किडनी की बीमारी में शरीर में अतिरिक्त द्रव जमा होने पर हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आ सकती है। आयुर्वेद में पुनर्नवा आधारित औषधीय योगों का उपयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है। डाॅ. योगेश कुमार का कहना है कि हालांकि डायलिसिस करा रहे मरीजों को स्वयं से पुनर्नवा या कोई अन्य औषधि शुरू नहीं करनी चाहिए। ऐसे मरीजों में किडनी की कार्यक्षमता, दवाओं और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को देखते हुए चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक है।

लिवर और सूजन संबंधी रोगों में भी प्रयोग पीलिया, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर तथा लिवर से जुड़ी अन्य स्थितियों में भी पुनर्नवा के विभिन्न आयुर्वेदिक योगों का प्रयोग किया जाता है। एसजीपीटी और एसजीओटी जैसे लिवर एंजाइम बढ़ने की स्थिति में भी आयुर्वेदिक चिकित्सक इसे सहायक औषधि के रूप में देखते हैं। गठिया, गाउट और घुटनों की सूजन जैसी समस्याओं में भी इसके प्रयोग की परंपरा रही है।

रसायन के रूप में पहचान आयुर्वेद में पुनर्नवा को रसायन वर्ग की औषधियों से जोड़ा गया है। इसका उपयोग स्वरस, चूर्ण, क्वाथ और विभिन्न आयुर्वेदिक योगों के रूप में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। आचार्य चरक के आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी पुनर्नवा का औषधीय महत्व मिलता है।