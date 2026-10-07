आगरा: बेटा-बहू ने 75 लाख के मकान से निकाले लकवाग्रस्त मां-बाप, दंपती ने न्याय के लिए मांगी मदद

जागरण संवाददाता, आगरा। बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसी उम्मीद में बेटे को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। 75 लाख रुपये की लागत से बने मकान को हड़पने के लालच में लकवाग्रास्त 65 वर्षीय मां और 70 वर्षीय वयोवृद्ध पिता को घर से बेदखल कर दिया। मां-पिता पांच साल से किराए के मकान में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं।

कहीं से कोई सहारा नहीं मिला तो इंटरनेट मीडिया को माध्यम बनाकर मदद की गुहार लगाई। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी प्रसारित हो रहा है। बेटे बहू पर 75 लाख से बने मकान को हड़पने का आरोप एकता क्षेत्र के चमरौली गांव निवासी लोक निर्माण विभाग में लिपिक पद से सेवानिवृत्त राम बिलास कटारा व ऊषा ने बेटे संदीप कटारा और बहु कल्पना कटारा पर आरोप लगाया। बताया कि थाना मलपुरा क्षेत्र के ककुआ स्थित क्रिस्टल सिटी कालोनी में साल 2020 में 15 लाख रुपये का 157 वर्गगज का प्लाट बेटे संदीप कटारा की पत्नी कल्पना कटारा के नाम कराया था। 50 लाख रुपये मकान बनवाने में हमारे खर्च हुए। मकान बनवाने में बेटे और बहू का एक रुपये भी नहीं लगा है।