महंगाई के बीच दूध की कीमतें बढ़ने से बिगड़ा रसोई का बजट, अमूल और मदर डेयरी के बाद दूधियों ने भी बढ़ाए रुपये

जागरण संवाददाता, आगरा। Milk Price Hike: महंगाई के बीच दूध की कीमतें बढ़ने से आम परिवारों की रसोई का बजट और बिगड़ गया है। अमूल और मदर डेयरी के दाम बढ़ाने के बाद दूधियों ने भी चार से पांच रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। दूध महंगा होने से पनीर, खोया और मिष्ठान की कीमतों पर भी असर पड़ने की आशंका है। इसका सीधा बोझ मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ेगा।

अमूल और मदर डेयरी के साथ दूधियों ने भी प्रति लीटर चार से पांच रुपये बढ़ाए मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत 72 से बढ़ाकर 76 रुपये प्रति लीटर कर दी है। गाय का दूध 62 से बढ़कर 65 रुपये हो गया है। अमूल गोल्ड (फुल क्रीम) के दाम भी 72 से बढ़ाकर 76 रुपये किए गए हैं। रोजाना तीन से चार लीटर दूध लेने वाले परिवारों पर इससे हर माह करीब 480 रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। दूधियों ने इस साल दूध की कीमतों में पांच रुपये तक की वृद्धि की है। अब भैंस का दूध 75 से 80 रुपये प्रति लीटर और गाय का दूध 60 से 65 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।