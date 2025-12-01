हादसे में 2 मेडिकल छात्रों की मौत: पिता बोले- तमाशबीन बने रहे लोग, दोनों बच्चों को नहीं मिला इलाज

जागरण संवाददाता, आगरा। लोग समय पर मदद करते तो दोनों बच्चों की जान नहीं जाती। हादसे के बाद दोनों बच्चे आधा घंटे सड़क पर पड़े रहे, और वहां जुटे लोग तमाशा देखते रहे। आज मेरे बेटे की जान गई है, कल किसी और का बेटा हो सकता है। हादसे में मृत मेडिकल छात्र सिद्ध के पिता राजेश अग्रवाल यह कहकर रोने लगते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे के बाद आधा घंटे पड़े रहे मेडिकल छात्रों को समय पर नहीं मिला उपचार

विमल वाटिका कमला नगर निवासी राजेश अग्रवाल की जनरेटर के पार्टस बनाने की फैक्ट्री है। पिता को बेटे सिद्ध के हादसे की जानकारी शाम 6:30 बजे मिली। वह स्वजन के साथ घटनास्थल पर दौड़ पड़े, वहां पता चला कि सिद्ध को बाइपास स्थित अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचने पर सिद्ध और उनके मित्र तनिष्क के सिर में गंभीर चोट होने के चलते दोनों को सिकंदरा हाईवे रेनबो अस्पताल लेकर गए। वहां से चिकित्सकों ने एसएन इमरजेंसी रेफर कर दिया। वह इमरजेंसी पहुंचे, वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम मौजूद थी। मगर, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।



पुलिस पहुंचने के बाद ई-रिक्शा से एसएन इमरजेंसी लेकर पहुंचे लोग

पिता राजेश अग्रवाल ने बताया कि घटनास्थल पर स्वजन को कुछ लोगों ने बताया कि दोनो बच्चे हादसे के बाद आधा घंटे तक वहीं पड़े रहे थे। वहां जुटे लोग दोनों को अस्पताल ले जाने की जगह एक दूसरे से पुलिस को काल करने के लिए कहते रहे। एक राहगीर द्वारा 112 नंबर पर हादसे की सूचना देने पर पुलिस पहुंची, तब तक आधा घंटे से अधिक बीत चुके थे।

पुलिस के पहुंचने पर लोग ई-रिक्शा से सिद्ध और तनिष्क को अस्पताल लेकर गए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सड़क हादसों में गोल्डन आवर (एक घंटा) अहम होता है।पिता राजेश अग्रवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आज मेरे बेटे की जान गई है, कल किसी और का बेटा हो सकता है। लोग घायलों को समय से अस्पताल पहुचाएं तो कई बेटों की जान बच सकती है।





प्रतीक्षा ही करती रह गईं मां

मां नीरू अग्रवाल बेटे सिद्ध की प्रतीक्षा ही करती रह गईं। वह दोपहर लगभग दो बजे घर से खाना खाकर निकले थे। मां से कहा था कि मित्रों के साथ घूमने जा रहे हैं, शाम को लौटेंगे। मां ने उनकी पसंद का खाना बनाया था। बेटे के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थीं। शाम को बेटे की मौत की खबर मिली तो वह बेहोश हो गईं।



