आगरा में सहेली को छोड़ने जा रही 4 युवतियों को लोडिंग वाहन ने रौंदा: 25 मीटर तक घसीटा, एक की मौत

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: सड़क किनारे पैदल जा रही चार युवतियों को शुक्रवार रात तेज रफ्तार लोडिंग वाहन छोटा हाथी टक्कर मार दी। बोनट के अगले हिस्से में फंसी एक युवती को लाेडिंग वाहन 25 मीटर दूर तक घसीटते ले गया। राहगीरों ने उसे गाड़ी के नीचे से निकाला, तब तक खुश्बू की मौत हाे चुकी थी। दुर्घटना में दो युवतियां घायल हो गईं।

वह अपनी सहेली को छोडने जा रही थीं। भीड़ ने चालक को लोडिंग वाहन समेत मौके से दबोच पुलिस के सिपुर्द कर दिया। दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना शुक्रवार रात लगभग सवा नौ बजे की है। कालिंदी विहार स्थित एच-ब्लॉक निवासी 22 वर्ष की खुश्बू जुरैल अपनी छोटी बहन भूमि और पडोसी शिखा कुशवाह के साथ सहेली निशा चौधरी को छोड़ने गई थी। निशा चौधरी 500 मीटर दूर गीत गोविंद कालाेनी में रहती हैं।

चारों युवतियां पैदन जा रही थीं चारों युवतियां सड़क किनारे पैदल जा रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने चारों में टक्कर मार दी। निशा और शिखा उछलकर दूर जा गिरीं। खुश्बू लोडिग वाहन के अगले हिस्से में फंस गई, गाड़ी उसे 25 मीटर तक घसीटते ले गया। लोडिंग वाहन सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार से टकराने के बाद रुकी।