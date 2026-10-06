भाजपा राज्यसभा उम्मीदवार रामप्रताप चौहान: मेरठ बैठक में थे जब हुई घोषणा, भाजयमुमो के मंडल अध्यक्ष से शुरू किया राजनीतिक सफर

जागरण संवाददाता, आगरा। भाजपा की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए गए प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष से राजनीतिक सफर शुरू करने के बाद वे पार्टी विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए प्रदेश संगठन में पहुंचे। दूसरी बार प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पिछले दिनों उन्हें पश्चिमी उप्र का प्रभारी बनाकर पार्टी ने उनका कद बढ़ाया था। अब उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाते हुए राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ाया है।

भाजयमुमो के मंडल अध्यक्ष से शुरू किया था राजनीतिक सफर भाजपा प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान के पिता योगेंद्र सिंह चौहान (अब दिवंगत) वर्ष 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध के दौरान जेल गए थे। इसके बाद जनसंघ की स्थापना के समय से जिला मंत्री बने। इमरजेंसी में जेल गए । इसके बाद पूरा जीवन भाजपा क लिए समर्पित किया था। वर्ष 1990 में राममंदिर आंदोलन के समय से राम प्रताप सिंंह चौहान सक्रिय राजनीति में आए।

वर्ष 1991 में भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के रूप में उन्हें पहली जिम्मेदारी मिली। वर्ष 1994 तक उन्होंने भाजयुमो आगरा में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 1994 से 1998 तक महानगर उपाध्यक्ष और 1998 से 2001 तक महानगर अध्यक्ष रहे।

दूसरी बार प्रदेश महामंत्री के बाद पश्चिमी उप्र प्रभारी बनने से बढ़ा था कद संगठन में लगातार सक्रियता के चलते उन्हें 2001 से 2005 तक ब्रज क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। प्रदेश संगठन में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। वर्ष 2005-06 में वह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। 2006-07 में आगरा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2007 से 2012 तक ब्रज क्षेत्र में प्रदेश महामंत्री और 2013 से 2016 तक प्रदेश मंत्री रहे। यानी करीब डेढ़ दशक तक उन्होंने संगठन के अलग-अलग स्तरों पर काम किया।